Wegen einer Serie politisch motivierter Schmierereien ermittelt die Polizei in Dessau-Roßlau und sucht Zeugen. Ende voriger Woche wurden in einem Parkhaus mehr als zehn Graffiti festgestellt, die dem rechten Spektrum zugeordnet werden, wie die Polizei mitteilte. Dabei handelte es sich überwiegend um verfassungswidrige Symbole wie Hakenkreuze sowie um Schriftzüge und Zahlenkombinationen.

Zudem entdeckten Einsatzkräfte zwischen dem 5. und 6. Juni im Stadtteil Dessau-Nord knapp 50 Graffiti an mehr als 20 Gebäuden. Diese Schriftzüge und Zahlenkombinationen seien dem linken Spektrum zuzuordnen. Sie seien überwiegend an Wohnhäusern und Wohnblöcken, aber auch an einem Supermarkt, einer Packstation und an Garagen angebracht worden. Die Polizei wertet sie als politisch motivierte Sachbeschädigungen, sieht darin aber keine Verstöße gegen das Verfassungsrecht.

Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.