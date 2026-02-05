Eis legt den Busverkehr in Südbrandenburg lahm. Auch Regionalzüge nach Berlin fallen teilweise aus. Wo der Nahverkehr derzeit beeinträchtigt ist.

Wer mit dem Bus unterwegs ist, braucht am Morgen in Teilen Brandenburgs ziemlich viel Geduld. (Archivbild)

Potsdam - In Südbrandenburg kommt es wegen des Winterwetters zu Störungen bei Bussen und Bahnen. Nach Angaben der Verkehrsbetriebe ist der Nahverkehr in den meisten Regionen unterbrochen, in Cottbus können jedoch Busse und Straßenbahnen fahren. Auch bei Regionalzügen kommt es zu Ausfällen.

Keine Busse in mehreren Landkreisen

Wegen vereister Straßen ist der ÖPNV in Senftenberg, Lauchhammer und Großkmehlen eingestellt, wie die Verkehrsgesellschaft Oberspreewald-Lausitz mitteilte. Auch der Linienbetrieb in Teltow-Fläming liegt nach Angaben der Verkehrsgesellschaft derzeit im gesamten Gebiet still.

In Cottbus können Busse und Bahnen fahren, wie Cottbusverkehr mitteilte. Demnach kommt es jedoch zu Verspätungen und Busse seien angehalten, langsam zu fahren. Im umliegenden Landkreis Spree-Neiße liege der Linienbetrieb hingegen nahezu still. Ausschließlich in Schwarze Pumpe fahren laut einem Sprecher der Verkehrsgesellschaft einzelne Linien.

In den Landkreisen Elbe-Elster und Dahme-Spreewald soll der Busverkehr bis 10.00 Uhr schrittweise wieder aufgenommen werden.

Ausfälle im Regionalverkehr

Auch Fahrgäste der Bahn müssen sich in Brandenburg auf Störungen im Regionalverkehr einstellen. Auf mehreren Linien kommt es witterungsbedingten Ausfällen, wie das Unternehmen DB Regio auf der Plattform X informierte.

In Südbrandenburg sind die Linie RE3 zwischen Luckenwalde und Berlin-Südkreuz sowie die Linie RB24 zwischen Blankenfelde und Berlin-Lichtenberg betroffen. Zudem führten Reparaturen an Weichen zu Störungen im Bahnverkehr von und nach Hennigsdorf.