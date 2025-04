Erstmals feiern die MBC-Basketballer sechs Heimsiege in Folge in der Bundesliga. Dabei gibt es eine Premiere.

Weißenfels - Im zehnten Anlauf ist den Basketballern von MBC Syntainics der erste Erfolg in der Bundesliga gegen die Niners Chemnitz gelungen. Die Weißenfelser behielten in einem packenden mitteldeutschen Derby gegen die Sachsen mit 97:95 (49:52) die Oberhand und wahrten damit ihre Chance auf den direkten Einzug in die Playoffs.

Den größten Anteil am sechsten Heimerfolg in Serie - so viele wie nie zuvor in der Bundesliga - hatten Ty Brewer (26), Tyren Johnson (20), Spencer Reaves (16) und Charles Callison (15). Für die Gäste erzielten Jacob Gilyard (20), Olivier Nkamhoua (17), Jonas Richter (13) und Damien Jefferson (11) die meisten Punkte. Die beiden mitteldeutschen Rivalen haben jetzt jeweils 15 Siege auf dem Konto, im direkten Vergleich haben jedoch die Chemnitzer die Nase vorn.

Niners bestimmen Startphase

Die Sachsen bestimmten in der Anfangsphase das Geschehen und zogen mit einem 11:0-Lauf auf 20:10 davon. Diesen Vorsprung verteidigten die Gäste gegen die immer stärker aufkommenden Hausherren bis zu Beginn des zweiten Viertels.

Doch nach dem 49:54-Rückstand (21.) drehten die Weißenfelser mit der ausverkauften Halle im Rücken auf und zogen auf 73:60 (26.) davon. Die Niners kamen zwar noch einmal heran, konnten aber die erste Bundesliga-Niederlage gegen die MBC Syntainics nicht mehr abwenden.