Eisenach - Bei einem Eisenacher Verein ist in der Nacht auf Dienstag ein Brand ausgebrochen. Umliegende Häuser seien evakuiert und 18 Bewohner zunächst in Sicherheit gebracht worden, teilte die Polizei mit. Zwei Menschen seien in dem Geschehen jedoch verletzt und schließlich in ein Krankenhaus gebracht worden. Genauere Angaben zu den Personen konnte die Polizei bisher nicht machen. Auch die Brandursache und die Höhe des Sachschadens seien weiterhin unklar.