Hannover - Im festgefahrenen Tarifstreit des Einzelhandels ruft die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte in Niedersachsen unmittelbar vor Weihnachten zum Warnstreik auf. Am letzten Einkaufstag vor Heiligabend, am Samstag, den 23. Dezember, sollen Beschäftigte landesweit ihre Arbeit niederlegen. Den Streikaufruf bestätigte am Dienstagabend ein Verdi-Sprecher in Hannover. Geplant ist demnach auch eine zentrale Kundgebung. Einzelheiten dazu sind noch nicht bekannt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, darunter der NDR.

In der seit Monaten laufenden Tarifrunde fordert die Gewerkschaft für 330.000 Beschäftigte im niedersächsischen Einzelhandel und 28.000 in Bremen 2,50 Euro mehr Gehalt und Lohn pro Stunde, mindestens aber ein Entgelt von 13,50 Euro pro Stunde. Für den Groß- und Außenhandel fordert die Gewerkschaft eine Erhöhung um 13 Prozent, mindestens um 400 Euro.

Die Arbeitgeber verwiesen zuletzt auf die weiterhin angespannte Lage für den Handel. Angesichts des festgefahrenen Konflikts hatte der Handelsverband Deutschland (HDE) den Unternehmen empfohlen, die Entgelte schon vor einem offiziellen Abschluss freiwillig um 5,3 Prozent zu erhöhen. Verdi weist das als zu niedrig zurück.