Berlin - In Berlin-Kreuzberg ist eine Person aus dem Landwehrkanal gerettet worden. Wie er oder sie ins Wasser geraten ist, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Es habe in der Nähe des U-Bahnhofs Hallesches Tor einen Rettungseinsatz samt Hubschrauber gegeben. Die Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen.