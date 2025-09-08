weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  Kreuzberg: Person aus Landwehrkanal gerettet

Nahe dem U-Bahnhof Hallesches Tor wird ein Mensch aus dem Landwehrkanal geborgen und ins Krankenhaus gebracht.

Von dpa 08.09.2025, 21:25
Wie die gerettete Person in den Kanal gelangte, war noch unklar. (Symbolbild)
Wie die gerettete Person in den Kanal gelangte, war noch unklar. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB

Berlin - In Berlin-Kreuzberg ist eine Person aus dem Landwehrkanal gerettet worden. Wie er oder sie ins Wasser geraten ist, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Es habe in der Nähe des U-Bahnhofs Hallesches Tor einen Rettungseinsatz samt Hubschrauber gegeben. Die Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen.