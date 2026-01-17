Am Hauptbahnhof in Bremen wird ein Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Ein Verdächtiger wird gestellt. Die Ermittler nutzen dabei Aufnahmen der Videoleitstelle.

Bremen - Nach einem Messerangriff mit einem lebensgefährlich Verletzten in der Nähe des Bremer Hauptbahnhofs haben die Ermittler einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann sei durch die Videoleitstelle identifiziert worden, teilte die Polizei mit. Er wurde in der Nacht in der Nähe des Bahnhofs festgenommen.

Das Opfer wurde demnach am Freitagmorgen bei einer Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt und in einem Krankenhaus notoperiert. Die Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den Verdächtigen.