Quedlinburg - In einer Bankfiliale in Quedlinburg hat die Polizei einen verdächtigen Gegenstand gefunden. Wie die Beamten mitteilten, sind die Bahnhofstraße, auf der sich Bankfiliale befindet, sowie die angrenzende Turnstraße für Fußgänger und den fließenden Verkehr gesperrt. Die Bevölkerung wird gebeten, die Anweisungen der Einsatzkräfte zu befolgen. Die Polizei forderte Spezialkräfte an. Aus ermittlungstaktischen Gründen machte die Polizei keine weiteren Aussagen zum Einsatz oder dem verdächtigen Gegenstand.