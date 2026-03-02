Berlin - Die Polizei hat am S-Bahnhof Lichtenrade drei mutmaßliche Graffitisprayer auf frischer Tat erwischt. Unter den Augen von Zivilkräften besprühte das Trio am Sonntagmorgen drei Waggons einer abgestellten S-Bahn auf einer Fläche von rund 50 Quadratmetern, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurden die Verdächtigen im Alter von 31 bis 40 Jahren gestoppt, als sie mit einem Auto den Tatort verlassen wollten.

Die Männer wurden vorübergehend festgenommen. An ihrer Kleidung haftete Farbe und sie hatten Handschuhe und Sprühdosen bei sich, die beschlagnahmt wurden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Ein Teil der Männer war der Polizei bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt, hieß es weiter.