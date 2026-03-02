Ein Streit unter Kollegen eskaliert. Plötzlich zieht einer der Beteiligten ein Messer und verletzt einen anderen Mann. Der Verdächtige sitzt jetzt in U-Haft.

Braunschweig - Nach einem mutmaßlichen Messerangriff am Wochenende im VW-Werk in Braunschweig ist der Verdächtige in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Braunschweig habe gegen ihn Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erlassen, teilte die Staatsanwaltschaft Braunschweig mit. Zuvor hatte die „Braunschweiger Zeitung“ berichtet.

Der Mann befinde sich in Untersuchungshaft, er war nach der Tat von der Polizei festgenommen worden. Am Sonntag sei dann Haftbefehl erlassen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war der mutmaßliche Täter bisher bei der Kripo nicht aktenkundig.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Kollegen im Volkswagenwerk in Braunschweig war am Samstag ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Er erlitt mehrere Stichverletzungen, die aber nicht lebensbedrohlich waren. Den Stichen ging offenbar eine verbale Auseinandersetzung voraus. Die genauen Hintergründe und Abläufe würden noch ermittelt, hieß es.