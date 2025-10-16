Bei Durchsuchungen in Leipzig und Umgebung werden mehr als 200 Datenträger sichergestellt. Die Polizei ermittelt gegen 16 Männer wegen Kinderpornografie-Verdachts.

Bei Durchsuchungen wegen des Verdachts auf Kinderpornografie sind in Leipzig und Umgebung zahlreiche Speichermedien sichergestellt worden. (Symbolbild)

Leipzig - Wegen des Verdachts der Kinderpornografie sind in Leipzig und dem Umland 16 Orte durchsucht worden. Bei den Durchsuchungen wurden mehr als 200 Datenträger sichergestellt, wie die Polizei mitteilte. Dabei handele es sich vorwiegend um Handys, Tablets, Laptops und PCs, die nun von Spezialisten ausgewertet würden.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt den Angaben nach gegen 16 Männer im Alter von 15 bis 76 Jahren. Die Ermittlungen werden unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern, dem Erwerb und Verbreiten von kinder- und jugendpornografischen Inhalten und anderen Sexualdelikten zum Nachteil von Kindern geführt.