Brandenburg ist voller Funklöcher. Insbesondere die Menschen in den ländlichen Regionen sind die Leidtragenden. Die Verbraucherzentrale will sich nun ein Bild machen und bittet um Mithilfe.

Insbesondere in den ländlichen Regionen Brandenburgs gibt es noch viele Funklöcher. (Symbolbild)

Potsdam - Wo liegen Brandenburgs Funklöcher? Dieser Frage soll mit Hilfe einer bundesweiten Messwoche nachgegangen werden, wie die Verbraucherzentrale in Brandenburg mitteilte. Die Bürger seien vom 26. Mai bis zum 1. Juni dazu aufgerufen, mit einer App die Funklöcher zu melden.

„In Brandenburg gibt es nach wie vor viele Regionen mit schlechter Netzabdeckung“, sagte Michèle Scherer, Referentin für Digitales bei der Verbraucherzentrale. Um an der Messwoche teilzunehmen, müssen Bürger eine App der Bundesnetzagentur zur Breitbandmessung und Funklochmeldung installieren und während der Messwoche einschalten. Die Ergebnisse sollen in eine Funklochkarte einfließen und helfen, die Situation in Brandenburg zu erfassen und letztlich zu verbessern.

Die Verbraucherzentrale fordert einen besseren Mobilfunkempfang bis 2029. Das Land soll den lückenlosen Ausbau der Netzabdeckung sowie den Ausbau von WLAN in Bussen und Bahnen vorantreiben. Insbesondere solle die Landesregierung den Handy- und Datenempfang in den ländlichen Regionen in den Fokus rücken.