Die Polizei warnt vor einem „sich entwickelnden Vorfall“ am Bondi Beach. Ersten Berichten zufolge soll das Ziel ein jüdisches Fest gewesen sein. Vieles ist noch unklar.

Angriff auf Bondi Beach: Was wir wissen - und was nicht

Zunächst gab es keine offiziellen Angaben zu Toten und Verletzten.

Sydney - Auf dem bei Touristen beliebten Bondi Beach in der australischen Metropole Sydney sind Schüsse gefallen. Der Einsatz am beliebten Strand Bondi Beach dauere an, teilte die New South Wales Police Force auf X mit. Vieles ist derzeit unklar.

Was wir wissen:

Die Polizei von New South Wales warnt die Bevölkerung auf X dringend davor, sich in der Nähe aufzuhalten.

Nach ersten Erkenntnissen war eine jüdische Chanukka-Veranstaltung das Ziel des Angriffs. An diesem Sonntag beginnt das achttägige Lichterfest. „Schüsse bei einer Chanukka-Veranstaltung“, schrieb die jüdische Organisation Australian Jewish Association auf X.

Ersten Berichten örtlicher Medien zufolge gab es mehrere Verletzte und auch Tote. Demnach wurde ein Schütze erschossen, ein zweiter befinde sich in Gewahrsam. Die Polizei gab an, sie habe zwei Personen in Gewahrsam genommen.

Was wir nicht wissen: