Halle - Die Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt sind im August im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,6 Prozent angestiegen. Nach Zahlen des Statistischen Landesamtes sind etwa Waren und Dienstleistungen (+6,4 Prozent) und Nahrungsmittel (+4,4 Prozent) besonders stark betroffen. Auch bei Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen (+3,3 Prozent) wurde es teurer. Günstiger sind dagegen Kraftstoffe geworden mit einem Rückgang um 1,4 Prozent bei Diesel und 1,3 Prozent bei Benzin.