Viele Mieter in Thüringen schauen sorgenvoll auf ihre Nebenkostenabrechnung. Das Problem könnte noch größer werden - wenn nicht bald reagiert wird, sagt der Verband der Wohnungswirtschaft.

Nebenkosten werden in Thüringen immer mehr ein Problem für Mieter. (Archivbild)

Suhl - Nach einer Prognose des Thüringer Wohnungswirtschaftsverbands werden die Nebenkosten für Mieter in den kommenden Jahren auf das Niveau der Kaltmiete steigen. „Wir werden ein erhebliches Nebenkostenproblem bekommen, wenn nicht gegengesteuert wird“, sagte Verbandsdirektor Frank Emrich am Rand einer Verbandstagung in Suhl der Deutschen Presse-Agentur.

Derzeit liege die Kaltmiete bei den kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsgesellschaften, die der Verband vertritt, im Schnitt bei 5,63 Euro pro Quadratmeter und Monat. Die Nebenkosten pro Quadratmeter würden im Durchschnitt 3,16 Euro betragen - allerdings abhängig von den Energiepreisen mit großen regionalen Unterschieden. Auf die Energiekosten hätten die Wohnungsunternehmen wenig Einfluss angesichts der immensen Investitionen, die für die Energiewende nötig seien.

Große regionale Unterschiede bei Heizungskosten

Als Beispiel nannte Emrich die Spanne allein bei warmen Nebenkosten: In Gera würden dafür im Schnitt 1,36 Euro aufgerufen, in Sonneberg jedoch 2,33 Euro pro Quadratmeter. Im Landesdurchschnitt lägen die warmen Nebenkosten bei den Wohnungen der im Verband organisierten Unternehmen bei 1,68 Euro pro Quadratmeter. „Schon jetzt haben wir viele Diskussionen, weil wir Mietern erklären müssen, warum ihre Nebenkostenvorauszahlungen steigen.“

Die Wohnungsgesellschaften versuchten, beim Energieeinkauf möglichst günstige Preise durch die hohe Abnahmemenge zu bekommen. Ein weiterer Punkt seien Gebäudedämmung und Heizungssteuerung. „Da sind wir gefordert.“ Zudem habe die Wohnungswirtschaft Vorschläge gemacht, die staatliche Förderung für Dämmung, Fenster und Dächer zu verändern und aus ihrer Sicht effizienter zu machen.

Der Verband vertritt insgesamt 234 Unternehmen, darunter 185 Wohnungsgesellschaften, die etwa 265.000 Wohnungen in Thüringen vermieten.