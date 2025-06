Die Mary Jane rühmt sich als weltgrößte Cannabis-Messe. Zehntausende Besucher werden in diesem Jahr erwartet. Mit der Legalisierung der Droge in Deutschland hat das Thema Fahrt aufgenommen.

Berlin - Die Veranstalter der Cannabis-Messe Mary Jane rechnen für dieses Jahr mit rund 60.000 Besucherinnen und Besuchern. Ein besonderer Fokus soll bei der anstehenden Ausgabe auf dem Thema Cannabis für medizinische Zwecke liegen, teilten die Organisatoren mit. „Durch die neue Gesetzeslage boomt der Markt wie nie zuvor“, hieß es. Die Medizin habe erkannt, dass die Pflanze eine wichtige Rolle bei der Behandlung von Krankheiten und Schmerzlinderung spielen könne. Die Messe beginnt am Donnerstag.

Durch die Legalisierung von Cannabis in Deutschland habe der Markt in Deutschland insgesamt neuen Schwung bekommen, teilten die Veranstalter weiter mit. „Ein Jahr nach der Legalisierung ist Deutschland der innovativste, dynamischste Cannabis-Markt.“ Das Konzept der Messe solle deshalb auch neue Besucherinnen und Besucher ansprechen, die zum ersten Mal bei der Veranstaltung dabei sind. Zudem gibt es in diesem Jahr einen Branchentag für Fachbesucher und Aussteller. Die Mary Jane findet vom 19. bis zum 22. Juni auf dem Berliner Messegelände statt.