Der SC Magdeburg feiert den Sieg in der Champions League mit tausenden Fans am Alten Markt der Stadt. Rund ein halbes Jahr nach dem Weihnachtsmarkt-Attentat kehrt etwas Normalität in die Stadt zurück.

Magdeburg - Am Tag nach dem Triumph in der Handball-Champions-League haben tausende Fans die Mannschaft des SC Magdeburg auf dem Rathausbalkon der Stadt gefeiert. Anschließend trugen sich Spieler und Trainer in das Goldene Buch der Stadt ein. Für die Magdeburger Handballer war es nach 2002 und 2023 der dritte Triumph in der Königsklasse und bereits der zehnte Titelgewinn seit dem Amtsantritt von Trainer Bennet Wiegert 2015.

„Es tut so gut, die vielen glücklichen Gesichter in unserer Stadt und besonders auch vor dem Alten Rathaus zu sehen“, sagte Oberbürgermeisterin Simone Borris. „Der erneute Gewinn des wichtigsten Handball-Wettbewerbs in Europa ist beeindruckend.“

Erinnerung an Weihnachtsmarkt-Anschlag

Sechs Monate nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am selben Ort feierten nun Tausende SCM-Fans ihre Helden. Das ging auch Torhüter Nikola Portner nah. „Vor ein paar Monaten ist etwas Grausames passiert und hoffentlich können wir dort jetzt einen schönen Erfolg feiern und glücklich sein“, hatte der Schweizer unmittelbar nach dem Finalsieg gegen die Füchse Berlin gesagt.

Am 19. Dezember war ein Attentäter über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast; sechs Menschen starben, Hunderte wurden verletzt. Auch SCM-Abwehrspieler Antonio Serradilla entging dem Attentat nur knapp, war nur einen Meter vom Fahrzeug des Täters entfernt.