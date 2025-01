Seit Jahresbeginn ist das neue Thüringer Ehrenamtsgesetz in Kraft. Es bringt Veränderungen auch für die Stiftung, die Engagierte unterstützen soll.

Erfurt - Thüringens Ehrenamtsstiftung stehen nach Angaben ihres Vorsitzenden Frank Krätzschmar Veränderungen bevor. Grund sei das vom Landtag beschlossene Ehrenamtsgesetz, das seit Jahresbeginn in Kraft ist. „Das Gesetz bietet große Chancen, wird aber auch eine Phase der Anpassung und Umsetzung erfordern. Dies betrifft vor allem die Arbeit unserer Stiftung, etwa bei der Förderantragstellung. Wir bitten daher um Verständnis und Geduld“, erklärte Krätzschmar in Erfurt.

Er kündigte unter anderem an, dass die Geschäftsstelle der Stiftung vergrößert wird. Anträge sollen digital schneller bearbeitet werden, um Fördermittel zügig vergeben zu können. Steigen soll die Zahl der regionalen Freiwilligenagenturen, von denen es derzeit 19 im Freistaat gibt.

Mehr als 750.000 Thüringer engagieren sich nach Ministeriumsangaben in ihrer Freizeit ehrenamtlich in Vereinen, Verbänden oder Initiativen. Kern des neuen Gesetzes ist ein Landesprogramm zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und Ehrenamts in Thüringen. Aus dem Landeshaushalt sollen nun jährlich 15 Millionen Euro zur Unterstützung und Förderung des Ehrenamts zur Verfügung gesellt werden.