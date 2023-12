Berlin - Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen haben ihre Negativserie beendet. Der Aufsteiger behielt am Freitagabend bei Schlusslicht Energiequelle Netzhoppers Königs-Wusterhausen mit 3:1 (25:13, 25:17, 22:25, 25:23) die Oberhand und feierte nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wieder ein Erfolgserlebnis.

Nach 102 Minuten verwandelte Christopher Visgitis, der als wertvollster Spieler geehrt wurde, den ersten Matchball für die Gäste. Durch den vierten Saisonsieg kletterten die Schützlinge von Trainer Alessandro Lodi vorübergehend auf den sechsten Platz.

Die Bitterfelder beherrschten ihren Gegner in den ersten beiden Sätzen klar. Dann riss der Spielfaden. Die Netzhoppers verkürzten auf 1:2. Im vierten Durchgang lagen die Gäste bereits 18:14 vorn, gerieten aber nach einigen unnötigen Fehlern mit 22:23 in Rückstand. Mit einem fulminanten Endspurt verhinderten die Bitterfelder den drohenden fünften Satz und sicherten sich mit drei Punkten in Folge den Sieg.