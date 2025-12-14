Osnabrück - Ein Unbekannter hat drei Jugendliche an einem Imbiss in Osnabrück mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Die Jugendlichen hätten den verärgert wirkenden Mann zuvor dabei bemerkt, wie er anscheinend mit der Waffe auf den Boden geschossen habe, teilte die Polizei mit. Anschließend habe er die Gruppe angesprochen und dabei auf den Boden und in die Luft geschossen. Der Mann sei dann geflohen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Mann oder die Tat am Samstagabend beobachtet haben.