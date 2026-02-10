Der Valentinstag - nur eine Erfindung der Industrie? Laut der Evangelischen Kirche steckt viel mehr dahinter. Welche Angebote sie in Thüringen für Paare, aber auch Singles und Familien plant.

Erfurt - Zum Valentinstag lädt die Evangelische Kirche Thüringens zu besonderen Veranstaltungen ein. Traditionell werden Gottesdienste, Andachten sowie Konzerte angeboten, wie eine Sprecherin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) mitteilte.

Der 14. Februar sei ein bedeutsamer Tag mit einer langen Entstehungsgeschichte, hieß es weiter. Dabei wurden ursprünglich Märtyrer wie Bischof Valentin geehrt, welcher aufgrund seiner Liebe zu Gott im alten Rom hingerichtet worden war. Heute feierten vor allem Paare ihre Liebe zueinander, so die EKM.

Veranstaltungen in Freistaat

Im evangelischen Gemeindehaus Stadtmitte in Jena finde etwa eine queersensible Paarsegnung statt. Auch in der Hollenbacher Dorfkirche werden nicht nur Partner, sondern alle Lieblingsmenschen gefeiert, wie es in einer Mitteilung der EKM heißt. Mit Live-Musik, Hochzeitssuppe und Liebesknochen werde der Valentinstag nicht nur in Mühlhausen begangen. Ähnliche Veranstaltungen gebe es in allen Teilen Thüringens sowie auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg.