Halle - Bei den beliebtesten Hochzeitsdaten im Februar 2022 in Sachsen-Anhalt haben Schnapszahlen den Valentinstag deutlich geschlagen. Im Februar heirateten 618 Paare, wie das Statistische Landesamt am Montag in Halle auf der Grundlage vorläufiger Daten mitteilte. Am Valentinstag gaben sich demnach 23 Paare das Ja-Wort. Am 22.02.2022 hingegen wurden 303 Hochzeiten gezählt und damit 49 Prozent aller Eheschließungen des Monats Februar. Am 02.02.2022 heirateten 77 Paare, am 25.02.2022 schlossen 33 und am 11.02.2022 29 Paare den Bund fürs Leben.

Wie die Statistiker weiter mitteilten, zählt der Valentinstag häufig zu den heiratsfreudigsten Tagen des Februars. 2014 etwa sei ein Spitzenwert registriert worden: am Freitag, dem 14.02.2014, seien 122 Paare getraut worden. Das habe einem Drittel aller in dem Monat geschlossenen Ehen in Sachsen-Anhalt entsprochen.