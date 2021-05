US-Raumfahrtunternehmen Blue Origin kündigt ersten bemannten All-Flug an - Ein Platz in der Rakete wird versteigert

Jeff Bezos will im Juli erstmals Menschen ins All bringen.

Washington - Das US-Raumfahrtunternehmen Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos will im Juli erstmals Menschen ins All bringen - und versteigert einen freien Platz. Die Rakete „New Shepard“ wird am 20. Juli in den Weltraum starten, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Interessenten können online dafür mitsteigern. Der Gewinner wird am 12. Juli bekannt gegeben.

Der Flug wird insgesamt nur zehn Minuten dauern, vier Minuten davon werden die Passagiere oberhalb der Kármán-Linie verbringen, die die Grenze zwischen der Erdatmosphäre und dem Weltraum markiert. In rund 100 Kilometern Höhe kann die Crew an Bord dann Schwerelosigkeit erleben und die Krümmung der Erde vom Weltraum aus betrachten.

Das Unternehmen möchte künftig Touristen kurze Reisen in den Weltraum anbieten. Die Passagierrakete „New Shepard“ hat 15 unbemannte Testläufe erfolgreich absolviert. Die Passagierkapsel wird von einer kleinen, wiederverwendbaren Rakete angetrieben, die nach dem Erreichen der Flughöhe getrennt von der Kapsel zur Erde zurückkehrt. Die Kapsel selbst gleitet von Fallschirmen gebremst zurück zur Erdoberfläche.