Schon früh habe sie neue Perspektiven ermöglicht: Die Komponistin und Sängerin Meredith Monk (83) wird für ihr Lebenswerk geehrt.

Die Auszeichnung wird im März in der Akademie der Künste verliehen. (Archivbild)

Berlin - Die US-Musikerin Meredith Monk (83) erhält den Großen Kunstpreis Berlin. Damit werde ein einzigartiges und einflussreiches Lebenswerk gewürdigt, teilte die Akademie der Künste mit. Es zeichne sich durch eine besondere Durchdringung verschiedener Disziplinen und Wahrnehmungsformen und eine humorvolle große Gestaltungskraft aus.

Die Auszeichnung ist mit 15.000 Euro dotiert und soll am 18. März verliehen werden. Monk habe als Komponistin, Vokalkünstlerin, Regisseurin und Choreographin von Weltruhm neue Opern, Musiktheater, Filme und Installationen geschaffen, hieß es in der Mitteilung.

Vergeben werden auch weitere Kunstpreise, die mit jeweils 5.000 dotiert sind. Sie gehen an die in der Ukraine geborene Künstlerin Daria Chernyshova, die palästinensischen Architekten Elias und Yousef Anastas, die schwedische Sängerin Sofia Jernberg, die deutsche Schriftstellerin Jayne-Ann Igel, den österreichischen Künstler Matthias Jakisic und das FSK Kino Berlin.