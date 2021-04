US-Brautpaar plant Hochzeitsfeier in Luxusvilla ohne Wissen des Besitzers

In Florida wollte ein Paar in einem scheinbar leerstehenden Luxus-Domizil seine Hochzeit feiern. Doch dann tauchte der Besitzer auf.

Miami - Die Rechnung ohne den Wirt gemacht hat ein Brautpaar im US-Bundesstaat Florida, das seine Hochzeitsfeier in einer scheinbar leerstehenden Luxusvilla geplant hatte - und dann vom auf dem Gelände lebenden Besitzer überrascht wurde. Courtney Wilson und Shenita Jones luden Freunde und Familie zu der Feier in dem „Traumhaus und Anwesen“ ein, das über einen Tennisplatz, Schwimmbad, Theater sowie neun Schlafzimmer und 15 Badezimmer verfügt, wie die Zeitung „Sun Sentinel“ berichtete.

Wilson besichtigte das für 5,7 Million Dollar (4,7 Millionen Euro) zum Verkauf stehende Anwesen mehrmals und machte ausgiebig Fotos unter dem Vorwand, am Kauf interessiert zu sein. Im Glauben, dass niemand auf dem Anwesen wohnt, plante er mit seiner Braut das Hochzeitsfest einschließlich Cocktailempfang am Samstagnachmittag und Frühstück am Sonntagmorgen, wie die Zeitung weiter berichtete.

Polizei rückt an: Paar muss Hochzeitsfeier in Villa abbrechen

Villen-Besitzer Nathan Finkel fiel aus allen Wolken, als der Bräutigam und ein weiterer Mann am Samstagmorgen auf dem Gelände erschienen, um alles für die Party vorzubereiten. „Ich habe hier Leute, die Landfriedensbruch auf meinem Grundstück begehen“, sagte Finkel in einem Anruf bei der Notrufzentrale. „Sie bedrängen mich und sagen, dass sie hier eine Hochzeit haben und dass es Gottes Botschaft ist.“

Die alarmierte Polizei forderte die Hochzeitsgesellschaft zum Gehen auf, Festnahmen gab es nicht. (afp)