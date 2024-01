Ursache für tödlichen Klinikbrand in Uelzen noch unklar

Uelzen - Nach dem tödlichen Feuer in einem Krankenhaus in der niedersächsischen Stadt Uelzen ist die Brandursache weiter unklar. „Die Ermittlungen laufen“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Lüneburg am Dienstag. Die Angelegenheit sei sehr komplex. Es werde etwas dauern, bis sich ein Gesamtbild ergebe, sagte er. Noch liege das Gutachten des Brandsachverständigen nicht vor. „Das wird sich alles noch einige Zeit hinziehen.“

Infolge des Klinikbrandes in der Nacht vom 4. auf den 5. Januar kamen fünf Patientinnen und Patienten ums Leben, weitere Menschen wurden verletzt. Laut jüngstem Stand wurden sechs Personen schwer bis lebensgefährlich verletzt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. „Die Gesamtzahl der verletzten Personen liegt uns noch nicht vor.“

Bei den Toten handelt es sich nach Polizeiangaben um zwei 87 und 94 Jahre alte Frauen sowie drei Männer im Alter von 55, 64 und 67 Jahren. Drei der Opfer waren im Klinikum Uelzen gestorben, zwei weitere nach ihrer Verlegung in andere Krankenhäuser.

An diesem Mittwoch will die Klinik mit einer Andacht an die Gestorbenen und die Verletzten gedenken. Im Rahmen der Andacht ist eine Schweigeminute geplant, wie das Helios Klinikum Uelzen mitteilte.