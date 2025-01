Nach einem Gasaustritt in Dresden müssen Bewohner zahlreicher Häuser für eine Nacht ihre Wohnungen verlassen. Das Leck wurde abgedichtet. Der Verkehr bleibt aber eingeschränkt.

Ursache für Gasleck in Dresden weiter unklar

Nach einem Gasleck in Dresden-Bühlau ist der Verkehr weiter eingeschränkt. (Symbolbild)

Dresden - Nach einem Gasaustritt an einer Kreuzung in Dresden ist der Grund dafür noch immer unklar. Zur Ursache des Lecks in der Gasleitung finden momentan weiter Untersuchungen statt, wie eine Sprecherin von SachsenEnergie auf Anfrage mitteilte. Derzeit werde ein neues Rohrstück für die dauerhafte Reparatur der Leitung angefertigt und im Anschluss aufgeschweißt. Nach aktuellem Kenntnisstand werden die Bauarbeiten bis Ende nächster Woche andauern.

Am Dienstagabend war bei einer routinemäßigen Überprüfung der Austritt einer größeren Menge Gas im Bereich Bautzner Landstraße/Ecke Grundstraße festgestellt worden. Anwohner im Umkreis von 100 Metern hatten ihre Wohnungen verlassen müssen. Die Kreuzung wurde komplett gesperrt. Erst in den frühen Morgenstunden gab es Entwarnung, da der Gasaustritt gestoppt wurde. Daraufhin konnten alle Menschen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Im Laufe des Mittwochs soll die stadtauswärtige Spur wieder für den Verkehr freigegeben werden. Stadteinwärts wird eine Umleitung durch das angrenzende Wohngebiet ausgeschildert, wie die Sprecherin des Energieversorgers miteilte. Am Donnerstagabend muss die Bautzner Landstraße für die notwendigen Schweißarbeiten von 18.00 bis 22.00 erneut in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.