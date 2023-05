Bad Pyrmont - Etwa eine Woche nach einem schweren Unwetter sind bei Bad Pyrmont die meisten Schäden aufgeräumt. Am Montag waren nach Regenfällen Schlammflüsse durch den Ortsteil Thal geflossen, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Das führte zu Schäden an Straßen, Schienen und Gebäuden, die nun weitestgehend beseitigt sind.

Zwischen dem Kurort Bad Pyrmont und Paderborn fuhr die Linie 5 der S-Bahn Hannover in dieser Woche nur im Zweistundentakt. Bis Hameln wurde mit Ersatzbussen auf den üblichen Einstundentakt verdichtet. Grund für die Einschränkungen war, dass wegen der Unwetterschäden nur eines der eigentlich zwei Gleise befahrbar war. Vom späten Freitagnachmittag an sollte der Verkehr wieder nach Plan laufen, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Auch die Ortschaft Thal ist inzwischen wieder frei befahrbar, wie die Stadt Bad Pyrmont mitteilte. Einzig im Bereich der Hauptstraße sei ein Teilabschnitt wegen eines Wasserrohrbruchs nur halbseitig befahrbar. „Der Wasserrohrbruch passierte zur Zeit des Unwetters, hatte damit aber nichts zu tun“, sagte eine Stadtsprecherin. Spätestens zum Beginn der Woche nach Pfingsten solle der Schaden repariert sein.

Neben Verkehrswegen wurden nach Angaben des Kurortes auch 13 Häuser schwerer beschädigt. Unter anderem wurde das Gebäude der Feuerwehr in Thal durch die Schlammflüsse geflutet. Insgesamt schoben sich laut der Stadt drei Wellen mit einer Höhe von bis zu einem Meter durch die Ortschaft.

Die letzten Aufräumarbeiten sollen in der Woche nach Pfingsten erledigt werden. Den Angaben nach waren hunderte Einsatzkräfte wegen des Unwetters im Einsatz.