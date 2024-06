Am Freitag warnt der Deutsche Wetterdienst vor schwerem Gewitter, Starkregen und Sturmböen und Tornados. Welche Gebiete betroffen sind und wo die Rettungskräfte ausrücken mussten.

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Freitag vor Unwetter in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/Halle (Saale) – Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen am Freitag erneut mit Unwetter rechnen. Laut des Deutschen Wetterdienstes startet der Tag zunächst bewölkt, ab dem Mittag zieht von Südwesten schauerartiger Regen über das Land.

Vor allem am Nachmittag können örtlich kräftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen auftreten. In diesen Teilen droht Gefahr.

Video: Schwere Gewitter mit Starkregen sind am Freitag über Sachsen-Anhalt gezogen. (Bericht / Kamera: T. Klitzsch / M. Dölle, Schnitt / Sprecher: Christian Kadlubietz)

Unwetter in Sachsen-Anhalt: Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter und Starkregen

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Vorabwarnung vor Unwetter durch schweres Gewitter für folgende Regionen in Sachsen-Anhalt veröffentlicht:

Salzlandkreis

Kreis Anhalt-Bitterfeld

Dessau-Roßlau

Kreis Wittenberg

Kreis Mansfeld-Südharz

Saalekreis

Halle (Saale)

Burgenlandkreis

Die Warnung gilt aktuell von Freitag, 21. Juni, 11 Uhr bis 21 Uhr.

Laut DWD handelt es sich um eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotenzial. Menschen in den betroffenen Gebieten werde empfohlen, rechtzeitig Schutzmaßnahmen zu treffen.

Amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter in Sachsen-Anhalt

Darüber hinaus bestehen für folgende Regionen konkrete Warnungen vor Unwetter durch schweres Gewitter und Starkregen:

Kreis Wittenberg

Die Warnung gilt aktuell bis 18.30 Uhr.

Wetterphänomene in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren. (Bericht: Christian Kadlubietz)

Unwetter sorgt für überflutete Straßen und Sturmschäden in Sachsen-Anhalt

Kräftige Gewitter mit Unwetter-Potenzial sind am Freitagnachmittag über den Süden und Osten von Sachsen-Anhalt gezogen. Im Landkreis Mansfeld-Südharz rückte die Feuerwehr nach eigenen Angaben unter anderem wegen überfluteter Straßen und Keller sowie wegen Schlammlawinen aus.

18 Feuerwehren seien alarmiert worden, die zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt seien, teilte die Leitstelle in Sangerhausen mit. Auf der Autobahn 38 bei Eisfeld kam es kurzzeitig zu Behinderungen, weil die Fahrbahn unter Wasser stand.

In der Stadt Halle und dem nördlichen Saalekreis verzeichnete die Feuerwehr mehr als 30 Einsätze. Das Rennbahnkreuz in Halle als wichtige Verkehrsachse war nach Angaben eines Feuerwehrsprechers zeitweise komplett gesperrt, weil das Wasser in Kniehöhe auf der Straße stand.

Es seien viele Einsätze in kurzer Zeit gewesen. Neben Wasserschäden habe es auch einige Sturmschäden durch abgeknickte Äste gegeben.

Auch die Landkreise Anhalt-Bitterfeld sowie Wittenberg waren von dem Unwetter betroffen. Dort liefen gegen 16 Uhr noch Einsätze. In Dessau-Roßlau sowie dem Burgenlandkreis gab es nach Behördenangaben keine Einsätze.

Sturmschäden stören Zugverkehr zwischen Leipzig und Berlin

Unwetter haben am Freitagnachmittag im Süden Sachsen-Anhalts den Zugverkehr gestört. Im Raum Bitterfeld und Dessau seien Oberleitungen beschädigt worden, teilte die Deutsche Bahn auf X mit. Nach Angaben der Leitstelle Anhalt-Bitterfeld stürzten Bäume um.

Betroffen waren laut Bahn die ICE-Verbindungen zwischen Berlin und Leipzig. In Leipzig stand am Abend das Fußball-EM-Spiel zwischen Frankreich und den Niederlanden an.