Starkregen, Sturmböen, Gewitter und Hagel: Am Donnerstag kann es in Niedersachsen und Bremen ungemütlich werden. Örtlich besteht Unwettergefahr.

Am Donnerstag soll es in Niedersachsen vereinzelt stark gewittern. (Symbolbild)

Hannover/ Bremen - Am Donnerstag soll es in Niedersachsen und Bremen stark gewittern und regnen. Dabei seien sogar Hagel und Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 55 und 70 Kilometern pro Stunde möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Örtlich gebe es demnach eine Unwettergefahr. Den Meteorologen zufolge sorgt ein kleinräumiges Tiefgebiet von den Niederlanden für das wechselhafte, gewittrige Wetter.

Ab dem Morgen lockert es in Richtung der Elbe erst auf und es bleibt stark bewölkt. Von Südwesten ziehen dann aber bereits erste starke Gewitter mit Regen über Niedersachsen. Der Wind weht mäßiger, in Schauer- und Gewitternähe gibt es teils Sturmböen. Nachmittags und in den Abendstunden kann es dann in den südlichen und östlichen Landesteilen ungemütlich werden. Laut DWD sind hier Gewitter mit unwetterartigem Starkregen, schwere Sturmböen und großkörniger Hagel „gering wahrscheinlich“. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 28 Grad in den südöstlichen Landesteilen und um die 21 Grad an der See.

In der Nacht gibt es im Westen wieder Regen bei Tiefstwerten von 17 bis 14 Grad. Am Freitag regnet es, später soll es dann aber auflockern und trocken bleiben bei Temperaturen von maximal 21 bis 24 Grad. Nachts gibt es im Norden noch stellenweise etwas Regen. Auch am Wochenende bleibt es wechselnd bewölkt und teilweise regnerisch bei Temperaturen von Nordwest nach Südost zwischen 22 und 29 Grad am Samstag und 25 bis 30 Grad am Sonntag.