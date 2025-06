Schwere Gewitter haben am Sonntagnachmittag und -abend in Teilen Sachsens für viele Rettungseinsätze gesorgt. Vor allem im Vogtland und im Erzgebirgskreis sowie rund um Zwickau und Chemnitz gab es einige Schäden, wie die örtlichen Polizeidirektionen am Montagmorgen mitteilten. Unter anderem seien Bäume umgestürzt oder Straßen durch die Regenmassen überflutet gewesen.

Im Raum Zwickau ist die Polizei wegen des Unwetters nach eigenen Angaben zu knapp 30 Einsätzen ausgerückt. In Treuen (Vogtlandkreis) fiel demnach ein Schornstein in sich zusammen und beschädigte ein Auto. Im benachbarten Auerbach stürzte der Sprecherin zufolge ein Baugerüst an einem Wohnblock ein. Über Verletzte war am Morgen nichts bekannt.

In Chemnitz wurde die Leipziger Straße nach heftigen Regenfällen unterspült, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die mehrspurige Straße führt als B95 nach Norden zur Autobahn. Auch in Teilen Thüringens kam es zu Einsätzen wegen umgestürzter Bäume.