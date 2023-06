Berlin - Gewitter, Starkregen und starker Wind haben in Berlin für umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller, U-Bahnschächte, und überschwemmte Straßen gesorgt. Bis in die Nacht zu Dienstag rückte die Berliner Feuerwehr zu knapp über 400 Einsätzen berlinweit aus, wie James Klein vom Pressedienst der Feuerwehr am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Der Schwerpunkt lag in Charlottenburg-Wilmersdorf“, so Klein. Besonders die Uhlandstraße sei betroffen gewesen. Personen wurden aber nicht verletzt.

Am Montagnachmittag rief die Feuerwehr den „Ausnahmezustand Wetter“ für Berlin aus. „Es war teilweise die gesamte Berliner Feuerwehr mit Berufsfeuerwehr am Limit. Wir hatten teilweise keine Kräfte mehr zur Verfügung“, sagte Pressedienst James Klein.

Wenige Zeit später wurde außerdem der „Ausnahmezustand Rettungsdienst“ von der Feuerwehr verkündet. Damit sollte laut Aussagen des Pressesprechers sichergestellt werden, dass sich genügend Einsatzkräfte im Dienst befinden und die Versorgung der Berliner Bürger sichergestellt werden kann.

Das Unwetter habe viele Auto-Kennzeichen fortgespült, twitterte die Berliner Polizei am Dienstag. „Wenn Sie Ihres vermissen, melden Sie sich bitte bei Ihrem örtlichen Polizeiabschnitt“, hieß es. Nach Angaben von Matthias Klein vom Social-Media-Team der Polizei kann es besonders bei Kennzeichen, die nur festgeklemmt sind, leicht passieren, dass diese weggespült werden, wenn Autos durch überschwemmte Straßen fahren. Allein beim Abschnitt 28 liegen demnach diverse Kennzeichen und können abgeholt werden. Das Polizeigebäude befindet sich in der Straße Alt-Moabit 145.

Für Dienstag sagt der Deutsche Wetterdienst für Berlin und Brandenburg vermehrt Schauer und örtlich kurze Gewitter voraus. Lokal ist demnach mit Sturmböen, Starkregen und kleinkörnigem Hagel zu rechnen.