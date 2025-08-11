Sechs Wochen Müßiggang - das ist nun vorbei. In Thüringen geht die Schule wieder los und es gibt einige Änderungen. Für Grundschüler gilt eine Regelung, die nicht allen gefallen wird.

Erfurt - Nach den großen Ferien geht heute für 261.226 Kinder und Jugendliche der Unterricht in den Thüringer Schulen wieder los. Für 18.310 Erstklässler im Freistaat wird es der erste Schultag sein - etwas weniger als ein Jahr zuvor. An den Grundschulen startet das neue Schuljahr mit einem Handyverbot. Die private Nutzung der Geräte ist im Unterricht und in Pausen nicht erlaubt.

Außerdem soll an einigen Schulen eine Verfassungsviertelstunde getestet werden. Das soll perspektivisch die Demokratiebildung stärken. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich mit demokratischen Grundwerten und aktuellen politischen Themen auseinandersetzen, so das Ministerium.

Das neue Konzept wird zunächst an 20 ausgewählten Schulen erprobt - fächerübergreifend und in der regulären Unterrichtszeit.