Eine 49-Jährige und eine 13-Jährige sind mit dem Auto im Norden von Oranienburg unterwegs. Dann kommt der Wagen von der Straße ab.

Oranienburg - Eine Autofahrerin und ihre 13 Jahre alten Beifahrerin sind mit ihrem Wagen in Oranienburg (Landkreis Oberhavel) gegen einen Baum geprallt. Die 49-Jährige und die Jugendliche wurden bei dem Unfall verletzt und kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Frau war demnach mit ihrem Wagen am frühen Sonntagabend von der Landesstraße 191 abgekommen.

Laut Polizei soll Unaufmerksamkeit die Ursache für den Unfall gewesen sein. Das Auto wurde abgeschleppt, es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.