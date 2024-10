Berlin - Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 42-Jähriger mit deutlich mehr als 100 Kilometern pro Stunde durch Marzahn-Hellersdorf gerast. Er missachtete dabei diverse Verkehrsregeln, unter anderem rote Ampeln, wie die Polizei mitteilte. Ausgangspunkt war den Angaben zufolge, dass Beamte in Alt-Biesdorf das Fahrzeug des Mannes überprüfen wollten. Doch der Fahrer gab Gas und raste durch die Nacht.

Erst auf der Gülzower Straße in Kaulsdorf konnten Polizisten den Wagen stoppen. Der Mann flüchtete daraufhin zunächst zu Fuß - kam aber nicht weit. Beamte nahmen ihn fest und brachten ihn in einen Gewahrsam. Dort stellten sie fest, dass der 42-Jährige Drogen genommen hatte und keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem gehörten die Kennzeichen an seinem Wagen gar nicht zu dem Auto.

Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.