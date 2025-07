Berlin - Die Fußballer vom 1. FC Union Berlin arbeiten im Trainingslager in Franken an Geschlossenheit und Automatismen. „Wir versuchen, akribisch an Dingen zu arbeiten, die uns dieses Jahr auch auszeichnen sollen, dass man da wenig Fragezeichen im Kopf hat“, sagte Rani Khedira im Trainingslager in Herzogenaurach.

Am besten gäbe es gar keine Fragezeichen, sagte der Mittelfeldmann. „Das machen wir auch viel über Videositzungen, sind da auch recht kritisch in der Analyse und versuchen, unser Spiel so zu strukturieren, dass es uns ein Stück weit einfacher fällt, auf dem Platz Entscheidungen zu treffen“, erklärte Khedira.

Das Team sei dabei in der Findungsphase. Als zentrale Elemente nannte der 31-Jährige: „Du bekommst wenig Torschüsse oder Tore, du bist gefährlich durch Standards und dann im Umschaltspiel einfach eine verdammt gute Kontermannschaft.“ Das erste öffentliche Training der Köpenicker steht am Donnerstag im Adi-Dassler-Stadion an.