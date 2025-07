Statt Tabak finden Ermittler bei Durchsuchungen in Berlin mehrere hundert Kilogramm Pyrotechnik – darunter Kugelbomben, die nicht für den Privatgebrauch erlaubt sind.

Zum vergangenen Jahreswechsel wurden in Berlin mehrere Menschen durch Kugelbomben verletzt, teils schwer (Symbolbild).

Berlin - Illegale Kugelbomben und mehrere Hundert Kilogramm Pyrotechnik sind bei Durchsuchungen in Berlin entdeckt worden. Am frühen Donnerstagmorgen hätten Polizisten des Landeskriminalamtes gemeinsam mit dem Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg sieben Objekte durchsucht, teilte die Polizei auf X mit. Ein Polizeisprecher machte am Freitagabend keine Angaben zu den genauen Orten und verwies auf die Staatsanwaltschaft.

Ermittelt wird wegen des Verdachts des illegalen bandenmäßigen Handels mit Tabak. Statt auf Tabak stießen die Einsatzkräfte aber rund ein halbes Jahr vor Silvester auf die Feuerwerkskörper.

Kugelbomben sind spezielle Feuerwerkskörper mit hoher Explosionskraft, die in Deutschland nicht für den Allgemeingebrauch zugelassen sind. Es handelt sich um kugelförmige pyrotechnische Effekte, die hauptsächlich in professionellen Großfeuerwerken bei Shows und Events eingesetzt werden.

In der Silvesternacht 2024/25 hatte es in Berlin mehrere schwerwiegende Vorfälle mit Kugelbomben gegeben. Die Polizei schrieb auf X: „Silvester wirft seine Schatten voraus – Polizei und Zoll sind schon dran!“