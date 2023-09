Berlin - Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin haben das Spitzenspiel in der Regionalliga Nordost gewonnen. Gegen die Auswahl von Viktoria 1899 Berlin siegten die Unionerinnen am Sonntag mit 1:0 (1:0) und übernahmen damit die Tabellenführung in der dritten Liga. Dina Orschmann erzielte in der 27. Minute das Siegtor für die Auswahl von Trainerin Ailien Poese. Viktoria fiel durch die erste Saisonniederlage noch hinter Carl Zeiss Jena II auf den dritten Rang zurück.

Der Sieg war für Union ein erster großer Schritt Richtung Aufstieg in die 2. Liga. Nur der Staffelsieger qualifiziert sich für die Playoffs. In der vergangenen Saison war Viktoria in den Ausscheidungsspielen am Hamburger SV gescheitert. Zuvor hatte man beide Partien in der regulären Saison gegen Union gewonnen. Beide Berliner Teams streben den Sprung in die höhere Spielklasse an.