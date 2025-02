Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin benötigten beim Rückrunden-Auftakt in Liga zwei etwas Zeit, um zu ihrer Form zu finden. Beim HSV reicht es am Ende dennoch für etwas Zählbares.

Hamburg - Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin sind erfolgreich in die Rückrunde der 2. Bundesliga gestartet. Beim Hamburger SV gewann das Team von Trainerin Ailien Poese mit 2:1 (1:1). Dank der Treffer von Lisa Heiseler (38., 56.) sicherten die Hauptstädterinnen ihren zweiten Platz in der Tabelle ab und rückten bis auf einen Punkt an die am Sonntag geforderten Spitzenreiterinnen vom 1. FC Nürnberg heran.

Vildan Kardesler brachte die Gastgeberinnen im Sportpark Eimsbüttel nach nicht einmal zwei Minuten in Führung und setzte damit die Berlinerinnen unter Druck. Diese erholten sich aber schnell von dem frühen Dämpfer. Union erarbeitete sich zunehmend gute Chance und erzielte letztlich auch den Ausgleich.

Nach der Pause legten die Aufsteigerinnen, die sich am Ende der Spielzeit den Schritt ins Oberhaus erhoffen, nach und besiegelten - trotz einer Gelb-Roten Karte für Charleen Niesler - den neunten Saisonsieg.