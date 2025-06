Die Unwetter in der Nacht zu Sonntag verliefen in Sachsen-Anhalt glimpflich ab. (Archivfoto)

Magdeburg/Halle - Der Start in den meteorologischen Sommeranfang mit Blitz, Donner, Starkregen und Sturm ist in Sachsen-Anhalt glimpflich abgelaufen. Es habe am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag keine nennenswerten Ereignisse oder Einsätze aufgrund der Wetterlage gegeben, teilten das Lagezentrum des Innenministeriums und die Polizeien in Magdeburg und Halle mit.

Ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bestätigte das. „Wir haben nichts groß registriert“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Im Verlauf des Sonntags könne es aber noch einmal spannend werden. „Es ist durchaus noch Potenzial für schwere Gewitter da“, so der Meteorologe.

Laut DWD gibt es zum Start in die neue Woche nur noch eine „geringe Gewitterneigung“ zwischen Arendsee und Zeitz. Es bleibt demnach weiterhin warm, die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 25 Grad Celsius. Bis zur Wochenmitte bleibe es wechselnd bewölkt, Regenschauer seien nur örtlich zu erwarten, hieß es.