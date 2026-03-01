Lange Zeit sah es nach einem glücklichen Unentschieden aus für Union. Doch dann schafften die Gladbacher doch noch den Sieg. Für den Berliner Trainer eine große Enttäuschung.

Mönchengladbach - Steffen Baumgart war richtig sauer. Eine Woche nach dem überzeugenden 1:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen hat der Trainer von Union Berlin sein Team nicht wiedererkannt. „Das war von uns ein komplett enttäuschendes Spiel. Das hatte nichts mehr mit der Leistung von letzter Woche zu tun“, sagte der Berliner Chefcoach. „Das ist für mich auch eine persönliche Enttäuschung. Das sind nicht wir“, sagte der 54-Jährige.

Dabei ging es ihm nicht um den Elfmeter nach Videocheck in der Nachspielzeit. „Man kann verlieren, auch in der letzten Minute. Der Elfmeter war ein Elfmeter, auch wenn es weh tut“, sagte Baumgart. Was ihn mächtig geärgert hat: „Wenn du im ganzen Spiel gefühlt nicht auf das Tor schießt, kannst du auch nicht gewinnen“, befand der Union-Trainer.

Auch Rani Khedira war bedient. „Das war wahrscheinlich unser schlechtestes Spiel der Saison. Wir gehen hier verdient mit null Punkten nach Hause“, sagte der Mittelfeldspieler. Keinen Vorwurf wollte Baumgart seinem Verteidiger Stanley Nsoki machen. Der Union-Abwehrspieler hatte Hugo Bolin knapp im Strafraum gefoult. Kevin Diks verwandelte den Elfmeter zum 1:0-Sieg. „Stanley hat ein gutes Spiel gemacht, in der Situation war er nicht schnell genug. Aber dafür braucht er sich nicht zu entschuldigen“, sagte Baumgart.