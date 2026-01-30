Der Kroate verlässt Berlin erst einmal. So richtig kam er bei Union nie an.

Berlin/Düsseldorf - Angreifer Marin Ljubicic wird vom 1. FC Union Berlin an Zweitligist Fortuna Düsseldorf verliehen. Der 23 Jahre alte Kroate wird bis Ende dieser Spielzeit in die Rheinmetropole gehen, wie die Berliner mitteilten.

Der Offensivmann war erst Anfang 2025 aus Österreich nach Köpenick gekommen. Bei seinem Bundesliga-Einstand gelangen ihm ein Tor und eine Vorlage gegen Hoffenheim, doch der 23-Jährige blieb Ergänzungsspieler und stand nur einmal in der Startelf.

In dieser Saison setzte Trainer Steffen Baumgart fast gar nicht mehr auf Ljubicic. Erst Anfang dieses Jahres kam er zweimal als Joker ins Spiel und traf.