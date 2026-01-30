Berlin - Unter den 725 festgestellten Verdächtigen von Straftaten in der Silvesternacht waren 115 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren. Außerdem registrierte die Polizei 127 sogenannte Heranwachsende zwischen 18 und 20 Jahren und 484 Erwachsene. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine AfD-Anfrage hervor. Der allergrößte Teil der Verdächtigen war männlich (665). Die Polizei zählte in der Nacht 1.549 Straftaten.

449 Verdächtige hatten die deutsche Staatsangehörigkeit, 287 hatten eine andere Staatsangehörigkeit, zum Teil zusätzlich zur deutschen. Weitere Staatsangehörigkeiten waren türkisch (57), syrisch (37), afghanisch (14), libanesisch (13). Über einen möglichen Migrationshintergrund, nach dem die AfD bei dem Thema oft fragt, sagt das nicht zwingend etwas aus, weil viele junge Menschen mit ausländischen Wurzeln inzwischen auch Deutsche sind.