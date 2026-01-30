Pflegefamilien in Berlin sollen mehr Unterstützung erhalten. Bei einem Empfang zieht Familiensenatorin Günther-Wünsch Bilanz und kündigt Neuerungen an.

„Unser Anspruch ist es, Pflegekindern sichere und stabile Lebensorte zu bieten und Pflegefamilien nachhaltig zu unterstützen“, sagt Senatorin Günther-Wünsch. (Archivbild)

Berlin - Das Land Berlin würdigt erstmals Pflegeeltern aus allen Bezirken mit einem Jahresempfang. „Pflegefamilien leisten einen unverzichtbaren Beitrag für den Schutz und die Entwicklung von Kindern“, sagte Familiensenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU). „Mit der heutigen Würdigung machen wir dieses Engagement erstmals stadtweit sichtbar und sagen Danke.“

Zur Veranstaltung lud die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister ein. „Pflegeeltern und Pflegefamilien schenken Kindern das Wertvollste, was es gibt: Geborgenheit und ein sicheres Zuhause“, sagte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Der Jahresempfang werde künftig jährlich veranstaltet.

Neuerungen für Pflegefamilien

„Unser Anspruch ist es, Pflegekindern sichere und stabile Lebensorte zu bieten und Pflegefamilien nachhaltig zu unterstützen“, sagte die Senatorin. Vor rund 800 Pflegefamilien zog sie Bilanz und kündigt Neuerungen an.

So ist künftig etwa das Jugendamt am Wohnort der Pflegeeltern zuständig, wenn ein Pflegekind länger als zwei Jahre dort lebt. Zuvor lag die Zuständigkeit beim Jugendamt der Ursprungsfamilie. Bei Umzügen oder mehreren Pflegekindern sei dies mit hohen Belastungen für Pflegeeltern verbunden gewesen. Angebote wie jährliche Ferienreisen und niedrigschwellige psychosoziale Unterstützungsangebote seien ausgebaut worden. Zudem sollen in allen Bezirken zusätzliche Krisenpflegestellen geschaffen werden.

Außerdem wird der Startbonus für die Aufnahme eines Pflegekindes laut Senatsverwaltung vom Modellprojekt dauerhaft in den Landeshaushalt überführt. Dadurch erhalten Pflegeeltern, die ein Kind neu aufnehmen, in der Anfangsphase des Pflegeverhältnisses monatlich 924 Euro. Seit Einführung 2025 konnten demnach 72 neue Pflegefamilien gewonnen werden – erstmals nach Jahren rückläufiger Zahlen. Für 2026 werde ein weiterer Anstieg erwartet.