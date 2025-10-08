Die Berliner lassen sich beim Viertligisten Luckenwalde nicht aus der Fassung bringen und gewinnen mit 3:0. Der Sieg des Erstliga-Clubs aus der Hauptstadt ist ungefährdet.

Luckenwalde - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat am Mittwochabend in einem Testspiel beim Viertligisten FSV Luckenwalde einen 3:0 (1:0)-Erfolg eingefahren. Vor 2212 Besuchern im Werner-Seelenbinder-Stadion in Luckenwalde traf Angreifer Tim Skarke in der 13. Minute zum 1:0 für die Hauptstädter, bei denen derzeit sechs Auswahlspieler auf Reisen sind. Im zweiten Abschnitt sorgten Marin Ljubicic (48.) und U19-Spieler Yann Megaptche (79.) für weitere Treffer. Der Sieg des Erstligisten war ungefährdet.

Trainer Steffen Baumgart setzte gegen den Tabellensechsten der Regionalliga Nordost vor allem Akteure der zweiten Reihe und sechs Nachwuchskräfte ein. Von der Mannschaft, die am vergangenen Wochenende bei Bayer Leverkusen (0:2) begonnen hatte, standen nur die Stürmer Oliver Burke und Woo-Yeong Jeong erneut in der Anfangsformation. Andere Stammspieler wie Kapitän Christopher Trimmel und Sechser Rani Khedira gehörten nicht zum Kader.

Nsoki mit Debüt

Erstmals überhaupt spielte Stanley Nsoki für die Eisernen. Der Ende Juli mit Verletzung vom Liga-Konkurrenten TSG Hoffenheim ausgeliehene Verteidiger stand am vergangenen Wochenende in Leverkusen erstmals in Unions Bundesliga-Kader, kam aber nicht zum Einsatz.

In Luckenwalde lief er in den ersten 45 Minuten auf. Dann wurde er planmäßig ausgewechselt. Das war so auch für Robert Skov vorgesehen, der die letzten drei Bundesligaspiele verletzungsbedingt verpasst hatte.

Für die Union-Profis findet von Donnerstag bis Sonntag kein Mannschaftstraining statt. Am Montag beginnt die Vorbereitung auf das nächste Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach, das am 17. Oktober (Freitag, 20.30 Uhr/Sky) ausgetragen wird.