Der deutsche schlägt den französischen Vizemeister am ersten Spieltag der Champions League überraschend deutlich. Bei Wolfsburgs Fußballerinnen gibt Alexandra Popp den Takt vor.

Wolfsburg - Angeführt von der stark aufspielenden Alexandra Popp sind die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg mit einem Heimsieg in die Champions-League-Saison gestartet. Gegen den französischen Vizemeister Paris Saint-Germain gewann die Elf von Trainer Stephan Lerch 4:0 (2:0). Jackie Groenen (7. Minute/Eigentor), Ella Peddemors (42.), Popp (90.) und Kapitänin Janina Minge (90.+5/Handelfmeter) sorgten vor 1.734 Zuschauern für die Treffer im AOK Stadion.

Schon an den beiden ersten Toren war die gewohnt einsatzfreudige frühere DFB-Kapitänin Popp entscheidend beteiligt. Vor Groenens Eigentor verlängerte die VfL-Stürmerin den Ball nach einem Eckstoß per Kopf. Beim 2:0 brachte Popp mit einem Ballgewinn Svenja Huth in die Spur, deren Vorlage Peddemors flach verwandelte.

Beerensteyn vergibt 3:0, Popp macht den Deckel drauf

Den etwas spielstärkeren Gästen fehlten Schussstärke und -präzision völlig. Etliche Versuche flogen über oder neben das VfL-Tor, den Rest wehrte die aufmerksame DFB-Ersatztorhüterin Stina Johannes ab. Für die leidenschaftlich auftretende Heimelf vergab Lineth Beerensteyn auf Popp-Vorlage nach einer Stunde das mögliche 3:0.

Das dritte Tor besorgte dann Popp, die eine Huth-Flanke per Kopf über die Linie drückte. Minge stellte in der Nachspielzeit gar auf 4:0. PSG-Abwehrspielerin Elisa De Almeida hatte zuvor eine Flanke mit der Hand abgewehrt, wie der Videobeweis offenbarte.

Wolfsburg empfängt am Samstag (15.00 Uhr) in der Bundesliga den punktgleichen Verfolger FC Bayern zum Spitzenspiel, ehe die Lerch-Elf am darauffolgenden Mittwoch in Oslo bei Valerenga IF ihre zweite Champions-League-Partie bestreitet.

Im vergangenen Jahr haben sowohl die Münchnerinnen als auch die Wolfsburgerinnen das Halbfinale verpasst. Anders als der VfL startete der deutsche Meister beim 1:7 am Dienstag in Barcelona mit einer krachenden Niederlage in den aktuellen Wettbewerb.