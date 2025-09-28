Union Berlin muss beim Heimspiel gegen den Hamburger SV auf Trainer Baumgart verzichten. Hertha will ein Abrutschen auf die Abstiegsplätze verhindern.

Berlin - Ohne Trainer Steffen Baumgart will der 1. FC Union Berlin am fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga die höheren Tabellenregionen erreichen. Der 53-Jährige ist nach seinem Platzverweis beim 4:3-Sieg bei Eintracht Frankfurt für ein Spiel gesperrt. Baumgart muss das Spiel gegen seinen ehemaligen Verein Hamburger SV am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) deswegen von der Tribüne aus verfolgen.

Co-Trainer Sebastian Bönig vertritt seinen Chef an der Seitenlinie und auch bei den Medienaktivitäten. Baumgart hatte bereits im vergangenen März nach vier Gelben Karten eine Sperre im Heimspiel gegen Bayern München (1:1) abgesessen. Union liegt nach vier Spieltagen mit sechs Punkten auf dem zehnten Platz, der HSV hat als 15. zwei Zähler weniger.

Hertha droht weiteres Abrutschen

Vom 14. Platz aus geht Hertha BSC in den siebten Spieltag der 2. Liga. Die Mannschaft von Hertha-Trainer Stefan Leitl muss am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim ebenfalls nicht gut gestarteten 1. Nürnberg antreten.

Unsicher ist noch, ob Dawid Kownacki nach seinem Zusammenprall bei der 0:2-Niederlage gegen Paderborn als vorderster Stürmer auflaufen kann. Sollte der Pole ausfallen, würde Sebastian Grönning die Partie beginnen. Nürnberg hat als Tabellen-16. mit vier Zählern einen Punkt weniger als die Berliner, die im Falle einer Niederlage noch weiter in die Abstiegszone rutschen würden.