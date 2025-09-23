Erst Katja, dann Dina: Die Orschmann-Schwestern haben Union Berlin zum zweiten Sieg in der Bundesliga verholfen.

Jena (dpa) – Die Frauen des 1. FC Union Berlin punkten weiter in der Bundesliga. Drei Tage nach dem ersten Saisonsieg gegen die SGS Essen (2:0) fuhren die Schützlinge von Trainerin Ailien Poese am 4. Spieltag beim FC Carl Zeiss Jena mit 2:1 (1:0) ihren zweiten dreifachen Punktgewinn in der Bundesliga ein.

Im ersten Pflichtspiel zwischen den ersten Frauen-Mannschaften beider Vereine erzielte Katja Orschmann in der 29. Minute die 1:0-Führung für Union. Die Gastgeberinnen kamen kurz nach dem Seitenwechsel durch Rieke Tietz zum 1:1-Ausgleich (47.). In der 89. Minute traf Dina Orschmann, die Schwester der ersten Berliner Torschützin, zum Sieg.

Union im Pokal nun nach Mainz

Vor 1.384 Besuchern im Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld, darunter rund 300 Gäste-Fans, war Union im Ost-Duell in der ersten Hälfte der Partie über weite Strecken feldüberlegen. Es sprang aber nur ein Treffer heraus. Begünstigt durch den schnellen Ausgleich nach Wiedergewinn bekam Jena Aufwind.

Die englische Woche schließt Union am Sonntag (14.00 Uhr) mit der Erstrunden-Partie im DFB-Pokal beim Zweitliga-Aufsteiger 1. FSV Mainz 05 ab.