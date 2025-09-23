Mehr als 21 Jahre nach dem Sieg im Fiba Europe Cup feiert der MBC Syntainics einen klaren 84:57-Erfolg gegen Tallinn.

Weißenfels - Nach mehr als 21 Jahren sind die Basketballer des MBC Syntainics erfolgreich auf die europäische Bühne zurückgekehrt. Die Weißenfelser behielten im ersten Spiel in der European North Basketball League (ENBL) vor heimischer Kulisse gegen TalTech/ALEXELA Tallinn mit 84:57 (43:35) die Oberhand. Den größten Anteil am Erfolg hatten Marcus Foster (20), Spencer Reaves (17), Charles Callison und John Bryant (je 10). Die meisten Punkte für die Gäste erzielten Taavi Jurkatamm (14) und Oliver Metsalu (12).

Am 28. März 2004 hatten die Weißenfelser in Izmir ihren letzten Auftritt in einem internationalen Vereinswettbewerb. Damals gewannen die Mitteldeutschen das Finale um den Fiba Europe Cup gegen JDA Dijon mit 84:68.

Gelungenes Comeback auf europäischem Parkett

Die Gastgeber taten sich in der Anfangsviertelstunde sehr schwer und lagen 29:30 (15.) zurück. Von der Dreierlinie konnten die Mitteldeutschen in den ersten beiden Vierteln nur einen ihrer zehn Versuche erfolgreich verwandeln. Bis zur Pause konnten die Hausherren durch höhere Intensität in der Verteidigung sich einen Vorsprung von acht Punkten herausarbeiten.

Im dritten Viertel trumpften die Hausherren auf und legten mit einem 22:8-Lauf 65:43 (30.) den Grundstein zum Erfolg. Die bessere Trefferquote von 48 Prozent gegenüber nur 33 Prozent der Gäste gab den Ausschlag für das gelungene Comeback der Weißenfelser auf europäischem Parkett.