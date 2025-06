Berlin - Die Bundesliga-Frauen des 1. FC Union Berlin starten mit einem Top-Spiel in die Saison. Zur Eröffnung der neuen Spielzeit empfängt der Aufsteiger am 18. August Real Madrid im Stadion An der Alten Försterei. Die Anstoßzeit steht noch nicht fest.

Real Madrid Femenino wurde 2020 gegründet. Das Team gehört seitdem zu den Spitzenmannschaften im spanischen Oberhaus und ist Stammgast in der Champions League. In der neuen Saison verstärkt die deutsche Nationalspielerin Sara Däbritz die Königlichen. Sie wechselt von Olympique Lyon in die spanische Hauptstadt und folgt dort auf Melanie Leupolz, die ihre Karriere gerade beendet hat.